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Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz etti

ABD'de devam eden davada ifade veren Reza Zarrab'la aynı hücrede kalan mahkum tecavüz davası açtı.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 22:24..
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Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz etti

ABD'deki eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanık olan Reza Zarrab'a yeni bir dava açıldı.

ZARRAB'A TECAVÜZ DAVASI

New York Times gazetesinin New York'ta görülen İran yaptırımlarını delme iddiasıyla açılan davayı takip eden muhabiri Benjamin Weiser'in haberine göre, Manhattan hapishanesinde Zarrab'la aynı hücreyi paylaşan bir mahkûm, Zarrab'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek dava açtı.

Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz etti

"ÇOK KORKTUM VE UTANDIM"

Dün açılan davada tecavüz olaylarının kasım 2016 ve mart 2017 arasında yaşandığı belirtildi. Adı henüz açıklanmayan mahkûm "O dönemde çok korktuğum ve utandığım için şikayetçi de olamadım" dedi.

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