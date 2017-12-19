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Reza Zarrab kaldığı hücreden memnun değildi

Reza Zarrab'ın 2016 yılında yaptığı görüşmelerin kayıtları, davada yaşananların perde arkasına ışık tutuyor.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 08:06..
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Reza Zarrab kaldığı hücreden memnun değildi

Türkiye'ye karşı düzenlenen operasyonun bir parçası olan davada, Türkiye aleyhinde ifadeler veren Reza Zarrab'ın 2016 yılında cezaevinde yaptığı görüşmelerin kayıtları ortaya çıktı.

"BİRİ YEMEK YERKEN DİĞERİ TUVALETİNİ YAPIYOR"

Suçlarını kabul etmek zorunda kaldığını ifade eden Reza Zarrab'ın AHAD isimli kişiyle yaptığı görüşmede “Aynı yerde yiyoruz, aynı içiyoruz, aynı yerde sıçıyoruz. Bazen biri yemek yerken diğeri tuvaletini yapıyor." dediği kayıtlara geçti.

Reza Zarrab kaldığı hücreden memnun değildiFOTOĞRAF: Reza Zarrab'ın kaldığı hücre odası

"GÖRMEDİĞİM İŞİ GÖRDÜM DEMELİSİN"

Kayıtların devamında ise Zarrab'ın "Burda kanun yoktur. Burda görmediğin işi gördüm demelisin. Burası böyle. Bu memleket böyle. Görmediğin işi gördüm demelisin.

SUÇU KABUL ET ÖZGÜRSÜN

Mühim olan ne biliyor musun? Suçunu kabul ediyorsun, burada... Bu zülüm burda var, sadece Amerika’da var. Başka ülkelerde yok. Suçunu bir kez kabul ettin mi özgürsün." dediği öğrenildi.

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