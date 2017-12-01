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Cumhuriyet Savcılığı'ndan Reza Zarrab kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konuldu.

AA | 01.12.2017 - 20:11..
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Cumhuriyet Savcılığı'ndan Reza Zarrab kararı

2016 yılında ABD'de gözaltına alınan iş adamı Reza Zarrabeski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın jurili duruşmasında tanık olarak ifade veriyor.

ABD ile iş birliği yaparak, daha az ceza almak için ifade veren Zarrab için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mal varlıklarına el konulması kararı verildi.

CASUSLUK SUÇUNDAN MALLARINA EL KONULDU

Savcılık Reza Zarrab hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Zarrab ve irtibatlı olduğu şahısların, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği ve mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna" dair bilgilere ulaşıldığından mal varlıklarına el koyma kararı alındı.

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