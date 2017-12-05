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Reza Zarrab, yalan söylediğini teyit etti

ABD ile iş birliği yapıp tanık olan Reza Zarrab, çarpaz sorgusunda "ABD'de hapisten çıkmak için en hızlı yol yalan söylemek" cümlesini kurduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 21:52..
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Reza Zarrab, yalan söylediğini teyit etti

Amerika'nın İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçundan tutuklanan ardından FBI ile iş birliği yaparak tanık olan Reza Zarrab mahkemede ifade vermeye devam ediyor.

YALAN SÖYLEDİĞİNİ KABUL ETTTİ

Zarrab, savcının sorgulamasının ardından tutuklu sanık olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı tarafından sorgulanıyor.

Reza Zarrab, bugün başlayan çapraz sorgusunda Atilla'nın avukatı Fleming'in Zarrab hapishanedeyken yaptığı telefon görüşmelerini tekrar dinletip bu ifadeleri kullanıp kullanmadığını sorması üzerine "Evet, (yalan söylemenin) ABD'de hapisten çıkmanın en hızlı yolu olduğunu söyledim." diyerek yalanlarını kabul etti.

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