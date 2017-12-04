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Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

New York'taki dava başladıktan sonra ortaya çıkan son bilgiler: Şirketleri kayıplara karıştı. Zarrab'ın Dubai'de yaşaması için plan hazırlandı. Ailesi Türkiye'den ayrılıp İran'a gitti.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 10:06..
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Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

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ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği için New York'ta tutuklanan fakat dava başlamadan sanık pozisyonundan tanık pozisyonuna geçen Reza Zarrab'ın Türkiye'deki şirketlerinin içi apar topar boşaltıldı; ailesi kaçmak için harekete geçti.

YARDIMCILARIYLA YAZIŞTI

Gerçekler Zarrab'ın asistanlarının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle gözaltına alınmasıyla anlaşıldı.

Önce Reza Zarrab'ın Türkiye'deki şirketlerinin pasifize edildiği öğrenildi. Yapılan aramalarda da dava başlamadan önce tutuklu olduğu halde Zarrab'ın yardımcılarıyla yazıştığı görüldü.

DUBAİ'DEN EV BAKTIRDI

Yazışmalarda serbest kalacağını düşünen Zarrab'ın, bir asistanına kendisi için Dubai'de yeni bir yaşam kurmak adına hazırlık yapmasını istediği öğrenildi.

Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

AİLESİ DE İRAN'A KAÇTI

Bu arada Zarrab ailesinde sadece Reza'nın değil, anne ve babası Şebnem ve Hüseyin Zarrab'ın; ayrıca kardeşi Muhammed Zarrab'ın da 'gelecek planı' yaptığı belirlendi. Şebnem ve Hüseyin Zarrab Eylül ayında İran'a gitti. Ertesi ay da kardeşi Muhammed İran'a geçiş yaptı.

Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

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