Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği için New York'ta tutuklanan fakat dava başlamadan sanık pozisyonundan tanık pozisyonuna geçen Reza Zarrab'ın Türkiye'deki şirketlerinin içi apar topar boşaltıldı; ailesi kaçmak için harekete geçti.

YARDIMCILARIYLA YAZIŞTI

Gerçekler Zarrab'ın asistanlarının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle gözaltına alınmasıyla anlaşıldı.

Önce Reza Zarrab'ın Türkiye'deki şirketlerinin pasifize edildiği öğrenildi. Yapılan aramalarda da dava başlamadan önce tutuklu olduğu halde Zarrab'ın yardımcılarıyla yazıştığı görüldü.

DUBAİ'DEN EV BAKTIRDI

Yazışmalarda serbest kalacağını düşünen Zarrab'ın, bir asistanına kendisi için Dubai'de yeni bir yaşam kurmak adına hazırlık yapmasını istediği öğrenildi.

AİLESİ DE İRAN'A KAÇTI

Bu arada Zarrab ailesinde sadece Reza'nın değil, anne ve babası Şebnem ve Hüseyin Zarrab'ın; ayrıca kardeşi Muhammed Zarrab'ın da 'gelecek planı' yaptığı belirlendi. Şebnem ve Hüseyin Zarrab Eylül ayında İran'a gitti. Ertesi ay da kardeşi Muhammed İran'a geçiş yaptı.