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Reza'nın zincirleri çıkarıldı

ABD'deki mahkemede tanık olarak ifade veren Zarrab'ın öğleden sonraki duruşmaya zincirleri çıkarılarak getirildi.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 22:10..
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Reza'nın zincirleri çıkarıldı

2016 yılının Mart ayında Miami'de, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçlarından tutuklanan; ardından ABD'yle iş birliği yaparak tanık olan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab bugün ilk kez katıldığı jürili duruşmada ifade vermeye devam ediyor.

Zarrab'ın tanık olmasından sonra tek tutuklu sanığın Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın olduğu davanın öğleden sonraki duruşmasında dikkat çeken bir şey yaşandı.

ZARRAB'IN ZİNCİLERİ ÇIKTI

Duruşmanın sabah seansına elleri ve ayakları zincirli bir şekilde getiren Reza Zarrab'ın ayaklarındaki zincirler öğleden sonraki seansta ise çıkarıldı.

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Reza'nın zincirleri çıkarıldı

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