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Rihanna: Oscar almak istiyorum

Barbadoslu şarkıcı Rihanna yeni filminin vizyona girmesine sayısı günler kala kariyer hedefini açıkladı.

03.07.2017 - 14:15
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Rihanna: Oscar almak istiyorum

Suudi iş adamı Hassan Jameel'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar ödülüne göz diktiğini belirtti.

İDOLLERİNİ AÇIKLADI

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Valerian and the City of a Thousand Planets) filmiyle 27 Temmuz'da beyazperdedeki yerini almaya hazırlanan 29 yaşındaki sanatçı, Oscarlı oyuncular Cher ve Jennifer Hudson gibi isimleri kendine örnek aldığını söyledi.

"BEN DE OSCAR İSTİYORUM"

Barbadoslu şarkıcı "Ben de bir gün bunları başarmak istiyorum. Kim yaptığı işin harika olduğunun söylenmesini istemez ki?

İşime tamamen kendimi vermek için elimden geleni yapıyorum. Bunun sonucunda da bir ödül gelirse muhteşem olur." dedi.

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