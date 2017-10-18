Rihanna şişmanlık açıklaması

Seksi vücudunu ortaya çıkaran kıyafeterle görmeye alıştığımız Rihanna, aslında kıyafet seçerken ne kadar çok zorlandığını açıkladı.

"BU HAFTA ŞİŞMAN HAFTAMDAYIM"

Devamlı kilo alıp vermesinin kıyafet seçimlerini etkilediğini itiraf güzel şarkıcı, “Kıyafetlerimi belirlemeden önce kendime ‘bu hafta şişman haftam mı, yoksa zayıf haftam mı?’ diye sormam gerekiyor” dedi.

"BİREYSEL BİR DURUM"

29 yaşındaki yıldız, ‘Hemen hemen her gün buna dikkat etmem gerekiyor. Bir gün gayet fit hissediyorum ama sonraki gün başka bir fizikteyim. Bir sonraki hafta bambaşkayım. Bu tamamen bireysel bir durum’ diye ekledi.

Ünlü şarkıcı Rihanna FOTO GALERİ

Rihanna; eleştirilere "Kötü halimle idare edemiyorsan(ız) en iyi halimi haketmiyorsun(uz)" diyerek yanıt vermişti.