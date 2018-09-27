Rihanna'nın evine hırsız girdi

Los Angeles Polis Teşkilatı dün gece geç saatlerde bir soygun ihbarı aldı. Evin Rihanna'ya ait olduğu sonradan anlaşıldı. Olay yerine helikopterle giden polisler, hemen etrafı güvenlik şeridiyle çevirdi ve araştırmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER VAR

Rihanna'nın olay sırasında evde olmadığı belirtildi. Soygun olayıyla ilgili şu ana kadar kimse gözaltına alınmadı. Fakat polis yetkilileri ellerinde güvenlik kameralarından elde edilen çok net görüntüler olduğunu ve zanlının kısa sürede yakalanacağını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Rihanna-FOTO GALERİ