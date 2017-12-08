Rihanna’nın Gucci çorapları

Rihanna son zamanlarda Instagram hesabından stilini ön plana çıkaran paylaşımlarda bulunmaya başladı. Kimi paylaşımları eleştirilirken kimisi de oldukça fazla sayıda beğeni alıyor.

En son yaptığı paylaşım ise moda ve marka sever hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Rihanna, Gucci imzasını taşıyan çoraplarıyla ve üzerinde siyah mini elbisesiyle çektirdiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Tarzını koruyan Rihanna'nın kıyafetlerindeki en ilgi çekici parça ise beyaz ince topuklu terliklerinin içine giydiği taşlarla süslü çoraplarıydı.

ÇORAPLARIN FİYATI 5 BİN TL

Bunun nedeni ise o çorapların fiyatının tamı tamına bin 300 dolar olması. Üzeri pahalı kristal taşlarla süslü bu bir çift çorap, Rihanna'nın hayranlarını çok heyecanlandırdı. Çorapların fiyatı bugünkü kurdan hesaplandığında yaklaşık 5 bin TL.

AYNISI DEMET AKALIN'DA DA VAR

Giydiği pahalı kıyafetlerle her daim gündem olmayı başaran Demet Akalın, Rihanna'nın Gucci çoraplarının aynısı aranjör Alper Atakan ve radyo müdürü Duygu Özkan'ın düğününde giymişti.

DAHA ÖNCE DE AYNI KIYAFETİ GİYMİŞLERDİ

Rihanna ile Demet Akalın'ın stil benzerliği daha önce de yaşanmıştı. Demet Akalın bir Almanya konserinde Rihanna'nın transparan Gucci elbisesinin aynısı giymişti.