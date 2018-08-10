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Rize'deki sel havadan görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış beraberinde sel ve heyelan oluşmasına neden oldu. Ayder Yaylası'na gezmeye giden turistler yollarda kaldı.

İHA | 10.08.2018 - 09:20..
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar geçtiğimiz günlerde Rize'nin Muradiye beldesi ve Ordu'nun Ünye ilçesinin ardından dün akşam saatlerinde de Çamlıhemşin ilçesinde etkili oldu.

Rize'deki sel havadan görüntülendi

RİZE- ÇAMLIHEMŞİN KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

İlçede etkili olan şiddetli yağış beraberinde sel ve heyelanlara neden olurken, ilçeye bağlı Akkaya köyü mevkiinde dere sularının getirdiği taş ve çamur birikintileri nedeniyle Rize- Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı.

Rize'deki sel havadan görüntülendi

TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Ayder Yaylası'na gezmeye giden yüzlerce kişi ilçe merkezinde araçları ile yolun trafiğe açılmasını beklemeye başlarken, Karayolu ekipleri önemli bir turizm yolu olan karayolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarfetti.

MAHSUR KALAN TURİSTLER GERİ DÖNDÜ

Yolun trafiğe kapanması yüzünden mahsur kalan turistler ise dönüşe geçti. Ayder Yaylası'ndan dönen araçlar yolda uzun araç kuyruğuna neden oldu.

Karayolu sabahın ilk ışıkları ile ulaşıma tek şeritten kontrollü bir şekilde açılırken, selin yolda ve Akkaya köyünde neden olduğu tahribat havadan görüntülendi.

TURİZM TESİSLERİ ZARAR GÖRDÜ

Heyelan ve su baskınları nedeniyle bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasarlar meydana geldi.

Rize'deki sel havadan görüntülendi

MAHSUR KALANLAR YARDIM İSTEDİ

Sel ve heyelan sonucu riskli bölgelerde mahsur kalanlar jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinden yardım istedi. Pazar ilçesi Irmak köyünde heyelanda mahsur kalan 2 kişi 2 saat sonra kendi imkanları ile kurtuldu. Ardeşen ilçesinde mahsur kalanlar da AKUT ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Rize'deki sel havadan görüntülendi

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Turizm merkezi Ayder Yaylası'ndan dönen araçlar yolda uzun araç kuyruğuna neden oldu. Öte yandan yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili konuşan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, "Herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur. 2 noktada bu akıntı geldi. En kısa zamanda yol normal olarak ulaşıma açılacaktır." derken, Ardeşen Kaymakamı Emrah Yılmaz ise "Devlet olarak burdayız. Kısa süre içinde hayatın normale dönmesi için çalışıyoruz. Herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Yıkılan evimiz yok." ifadelerini kullandı.

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