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Roger Waters'tan İsrail'e boykot

Pink Floyd'un efsane ismi Roger Waters, İsrail'deki Meteor Müzik Festivali'ni boykot edenler arasına katıldı.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 04:07..
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Roger Waters'tan İsrail'e boykot

Amerikalı, İngiliz ve İsveçli ünlü sanatçıların protesto ettiği Meteor Müzik Festivali'ne bir tepki de efsane Waters'tan geldi. Pink Floyd'un solisti Waters, boykota destek verdiğini açıkladı.

Roger Waters'tan İsrail'e boykot

"FİLİSTİN İŞGALİNE SON VER"

Waters'ın yanı sıra Amerikalı müzisyenler Henry Louver, Wolfox ve Payton ile İngiliz müzisyenler Leon Vinhol ve Shanthi Celeste ile İsveçli müzisyen Seinfeld ve Güney Afrikalı Müzik Grubu Black Motion'un festivali boykot ettiği ifade edildi.

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen "BDS Hareketi"nin çağrısı üzerine katılımların iptal edildiği vurgulanan haberde, boykota ünlü İngiliz müzisyen ve BDS aktivisti Roger Waters'ın da destek verdiğine işaret edildi.

Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar Hareketi" (BDS), uluslararası alanda İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük ediyor.


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