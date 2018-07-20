Romalıların dinlenme merkezi gün yüzüne çıkarılıyor

Kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ulaşılan bulgular, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait önemli bilgiler sunuyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezar odaları, heykel parçaları, kilise kalıntılarının yanı sıra hamam ile mozaiklere ulaşıldı.

"ZENGİN ROMALILARA HİTAP EDİYOR"

Helenistik döneminde yerleşim yeri, Romalılar döneminde hamam ve eğlence merkezi, Osmanlılar döneminde ise manastır olarak kullandığına dair bilgilere ulaşılan yapının, turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, yapının sadece bir kiliseden ibaret olmadığını belirterek, "Ulaştığımız hamam bulguları ve mozaikler, dönemin zengin Romalılarına hitap ediyor. Burayı eğlence, dinlenme ve yıkanma mekanı olarak kullandıklarını söylemek mümkün." dedi.

BİRDEN FAZLA DÖNEME IŞIK TUTUYOR

"Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan tablodan, yapının 2 bin 300 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu anlaşılıyor. Bu tarihin tam olarak gün yüzüne çıkarılması yıllar alabilir." ifadelerini kullanan Gülgün Köroğlu, söz konusu yapının sadece bir döneme değil, birden fazla döneme ışık tuttuğuna dikkati çekerek, özellikle Roma dönemine ait çok fazla bulguya rastlanıldığını aktardı.

Yapı içine, Hristiyanlığın serbest bırakılmasıyla kiliseler inşa edilmeye başlandığını anlatan Gülgün Köroğlu, "Yapı alanına bir değil beş kilise inşa edilmiş. Bunlara dair bulgulara ulaşıldı." diye konuştu.

"DÖŞEME MOZAİKLER ÇOK İLGİNÇ VERİLER SUNUYOR"

Gülgün Köroğlu, "Ulaştığımız hamam bulguları ve mozaikler, dönemin zengin Romalı vatandaşlarına hitap ediyor. Yapı o dönemde günümüzün alışveriş merkezleri gibi zengin Romalıların günlerinin epey bir bölümünü geçirdikleri bir yer. Burayı eğlence, dinlenme ve yıkanma mekanı olarak kullandıklarını söylemek mümkün. Mesela son olarak bulduğumuz döşeme mozaikler, çok ilginç veriler sunuyor. Yapının kilise evresinde, hamam bölümünde mezarlıklar oluşmuş. Zengin Romalılar öldükten sonra mezarlarının üstü mozaik panolar ile kapatılmış. Kim için yapıldığı da üzerinde belirtiliyor." şeklinde konuştu.



