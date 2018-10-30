Rosie Huntington'ın sözleri melekleri kızdıracak

2006-2010 yılları arasında Victoria's Secret podyumunda sahne alan Rosie Huntington-Whiteley, "Direksiyonun başına geçmek istedim" dedi.





"MARKA YARATMA ŞANSI YAKALADIM"

1 çocuk annesi Rosie Huntington-Whiteley, Victoria's Secret modellerini kızdıracak bir itirafta bulundu.

Rosie Huntington-Whiteley, ayrılık nedenini şu sözlerle anlattı;

"Kendi ismimi taşıyan bir marka yaratma şansı yakalamıştım. Direksiyonun başına geçmek istedim. Kiralanan olmak istemedim. Bana ait bir şeyler olsun diye hayal ettim."