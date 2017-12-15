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Rotasıyla Noel ağacı çizdi

Almanya'da Airbus A380 tipi bir yolcu uçağının test uçuşu sırasında, uçağın pilotu havadaki rotasıyla bir Noel ağacı çizdi.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 09:26..
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Pilotların rotalarıyla çizdiği ve havada oluşturdukları çizimler bu yıl oldukça ilgi çekiciydi. Yılın sonuna geldiğimiz bu günlerde de yine ilginç bir çizim gerçekleştirildi.

Airbus A380'in test uçuşunda pilot havaya Noel ağacı modeli çizdi.

Rotasıyla Noel ağacı çizdi

HAVADA NOEL AĞACI

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Finkenweder Havalimanı'ndan kalkış yapan A 380, havada uzunca bir süre tur attı. Yaklaşık 3 buçuk saat boyunca havada kalan uçak, çizdiği rota ile ilginç bir sembol çizdi.

Hamburg'dan başlayan uçuş, Almanya'nın en güneyinde bulunan Stuttgart'ta sona erdi. Noel ağacı şeklindeki rota, ticari uçuş takip sitesi Flightradar24'te açıkça görülebiliyor.

Rotasıyla Noel ağacı çizdiFlightRadar24 (Uçağın havada çizdiği modelin rengi irtifasına göre verilmiş)

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