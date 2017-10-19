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RTÜK'ten Hülya Avşar'a ceza

Hülya Avşar’ın “Erkekler eşlerini arada bir çaktırmadan aldatmalı” sözlerini RTÜK affetmedi.

19.10.2017 - 08:10
  1. Haberler
  2. Magazin

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Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz geçen cuma akşamı Hülya Avşar'ın programına katılmıştı. Hülya Avşar, iyi bir evliliğin sırrı için, "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yaparsa evlilik yürür” demişti.

RTÜK AFFETMEDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından gerçekleştirilen "Üst Kurul toplantısı"nda, "Güncel programlarda soruşturulması mümkün olan hususlar araştırılmaksızın, insan onurunu zedeleyici ve aileyi sarsıcı programlara ağır yaptırımlar uygulanması" kararlaştırıldı. RTÜK tarafından, milli ile manevi değerlerin, genel ahlakın ve ailenin korunması dikkate alınarak, Star TV'de yayınlanan "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli sohbet programında, sunucu Hülya Avşar'ın "Erkeklerin eşlerini çaktırmadan aldatmak zorunda oldukları" yönündeki ifadelerini birçok kez tekrarladığı belirlendi.

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