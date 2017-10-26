Ruhani: Bölgede egemenlik kurma niyetinde değiliz

Türkiye'deki ziyaretin ardından İran'da temaslarda bulunan Haydar El- İbadi, Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü.

NİYETİMİZ BÖLGEDE EGEMENLİK KURMA DEĞİL

Görüşmede Hasan Ruhani, "İran bölgede egemenlik kurma niyetinde olmadığı gibi, bölgedeki güvenliğin en büyük destekçisi ve terörle mücadelenin ön safında yer almaktadır. Bugün, bölge ülkeleri arasında anlaşmazlık ve gerginliğin sürmesi için hiç bir neden görmüyoruz" dedi.

IRAK'IN GÜÇLENMESİNDEN YANAYIZ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referanduma değinen Ruhani, "Irak'ın toprak bütünlüğüne zarar veren terör ve bölücü yaklaşımlarla mücadele devam etmeli. Tahran, Bağdat merkezi yönetiminin güçlenmesinden yanadır. İran, Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor" diye konuştu.

İRAN GERGİNLİK İSTEMİYOR

Ruhani, Bağdat yönetiminin IKBY'deki sorunu bölge insanlarının haklarını dikkate alarak gerginlikten uzak şekilde çözmeye çalışmasının önemli bir yaklaşım olduğunu kaydetti.













