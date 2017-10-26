taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.789
USD
3,7660
EURO
4,4308
ALTIN
154,41
PETR
58,2800

Ruhani: Bölgede egemenlik kurma niyetinde değiliz

Türkiye'de gerçekleştirdiği ziyaretten sonra İran'a geçen Irak Başbakanı İbadi, Ruhani ile bir araya geldi.

26.10.2017 - 15:47
  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye'deki ziyaretin ardından İran'da temaslarda bulunan Haydar El- İbadi, Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü.

NİYETİMİZ BÖLGEDE EGEMENLİK KURMA DEĞİL

Görüşmede Hasan Ruhani, "İran bölgede egemenlik kurma niyetinde olmadığı gibi, bölgedeki güvenliğin en büyük destekçisi ve terörle mücadelenin ön safında yer almaktadır. Bugün, bölge ülkeleri arasında anlaşmazlık ve gerginliğin sürmesi için hiç bir neden görmüyoruz" dedi.

Ruhani: Bölgede egemenlik kurma niyetinde değiliz

IRAK'IN GÜÇLENMESİNDEN YANAYIZ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referanduma değinen Ruhani, "Irak'ın toprak bütünlüğüne zarar veren terör ve bölücü yaklaşımlarla mücadele devam etmeli. Tahran, Bağdat merkezi yönetiminin güçlenmesinden yanadır. İran, Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor" diye konuştu.

Ruhani: Bölgede egemenlik kurma niyetinde değiliz

İRAN GERGİNLİK İSTEMİYOR

Ruhani, Bağdat yönetiminin IKBY'deki sorunu bölge insanlarının haklarını dikkate alarak gerginlikten uzak şekilde çözmeye çalışmasının önemli bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Ruhani: Bölgede egemenlik kurma niyetinde değiliz

Ruhani: Bölgede egemenlik kurma niyetinde değiliz

Ruhani: Bölgede egemenlik kurma niyetinde değiliz

Ruhani: Bölgede egemenlik kurma niyetinde değiliz

İlginizi Çekebilir
Hollanda'da 225 gün sonra hükümet kuruldu
Hollanda'da 15 Mart'ta düzenlenen erken genel seçimden 225 gün sonra hükümet resmen kuruldu.
Kiev'de milletvekiline bombalı saldırı anı
Kiev’de Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk’a bombalı saldırı düzenlendi. Milletvekilinin yaralı kurtulduğu saldırı görüntülendi.
Öğrencilere 2 bin dolar dağıttı
ABD'de bir adam okul bahçesindeki öğrencilere 2 bin dolar para dağıttı. O anlar kameraya kaydedildi.
Liverpool'da tasma taktığı çocuğu sürükleyen kadın
İnsanların arasından boynuna tasma taktığı çocuğu sürükleyerek götüren kadının rahat tavırları dikkat çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

148
İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

272
Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

191
Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

121
NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

317
21 ülkeye büyükelçi atandı

21 ülkeye büyükelçi atandı

26
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

318
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM