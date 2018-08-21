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Ruhani: Türkiye'yle ortak uçak üretebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın Türkiye ve Pakistan'la ortaklaşa uçak üretmeye hazır olduğunu duyurdu.

DHA | 21.08.2018 - 14:11..
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Ruhani: Türkiye'yle ortak uçak üretebiliriz

İran'ın Kovsar(Kevser) adlı ilk gelişmiş yerli savaş uçağının tanıtım töreninde konuşan Ruhani, "Müttefik, dost ve komşu Türkiye ve Pakistan'ın yardımıyla kademeli olarak uçak üretebiliriz." dedi.

Ruhani: Türkiye'yle ortak uçak üretebiliriz

YERLİ SAVAŞ UÇAKLARINI TANITTI

Söz konusu ortak projenin üçte birini İran tarafından kalan kısmının diğer ülkeler tarafından üstlenebileceğini kaydeden Ruhani, seri üretimle üretilen uçak sayısının arttırabileceğini söyledi.

İran bugün ayrıca gelişmiş havacılık ve ateş kontrol sistemleriyle donatılmış dördüncü nesil Kovsar adlı savaş uçağını kendi imkânlarıyla ürettiğini açıkladı.

Ruhani: Türkiye'yle ortak uçak üretebiliriz

Ruhani: Türkiye'yle ortak uçak üretebiliriz

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