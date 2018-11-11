Ruhani: Yaptırımlar bizi etkilemedi

Cumartesi günü İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin geçen hafta başında yeniden uygulamaya koyduğu yaptırımları değerlendirdi.

"TEHDİT ALTINDA DEĞİLİZ"

Ülkesinin yaptırımlardan ötürü "tehdit altında" olmadığını kaydeden İran Cumhurbaşkanı, yaptırımların İran ekonomisi üzerinde etkisi olmadığını söyledi.

Ruhani, "Ellerinde bize karşı kullanabilecekleri yeni bir şey yok" diye konuştu.

DW Türkçe'nin haberine göre, İran Cumhurbaşkanı daha önce de İran'ın petrol satmaya devam edeceğini ve "yaptırımları deleceğini" açıklamıştı.

İran ile uluslararası toplum arasında varılan nükleer anlaşma sonrası ABD 2015 yılından itibaren İran'a uygulanan yaptırımların tedricen kaldırılması kararı almıştı.

8 ÜLKE MUAF

Geçen hafta başında yürürlüğe giren yeni yaptırımlar, petrol endüstrisini, bankaları, şahısları ve ülkenin havayollarını kapsıyor. Ancak İran'dan yüksek miktarda petrol ithal eden aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülke petrol fiyatlarında olası bir dalgalanmayı engellemek için altı aylığına yaptırımlardan muaf tutuldu.