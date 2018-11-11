taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Ruhani: Yaptırımlar bizi etkilemedi

ABD yaptırımlarının İran ekonomisini etkilemediğini söyleyen Ruhani, kendilerini tehdit altında hissetmediklerini söyledi.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 15:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

Cumartesi günü İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin geçen hafta başında yeniden uygulamaya koyduğu yaptırımları değerlendirdi.

"TEHDİT ALTINDA DEĞİLİZ"

Ülkesinin yaptırımlardan ötürü "tehdit altında" olmadığını kaydeden İran Cumhurbaşkanı, yaptırımların İran ekonomisi üzerinde etkisi olmadığını söyledi.

Ruhani, "Ellerinde bize karşı kullanabilecekleri yeni bir şey yok" diye konuştu.

Ruhani: Yaptırımlar bizi etkilemedi

DW Türkçe'nin haberine göre, İran Cumhurbaşkanı daha önce de İran'ın petrol satmaya devam edeceğini ve "yaptırımları deleceğini" açıklamıştı.

İran ile uluslararası toplum arasında varılan nükleer anlaşma sonrası ABD 2015 yılından itibaren İran'a uygulanan yaptırımların tedricen kaldırılması kararı almıştı.

8 ÜLKE MUAF

Geçen hafta başında yürürlüğe giren yeni yaptırımlar, petrol endüstrisini, bankaları, şahısları ve ülkenin havayollarını kapsıyor. Ancak İran'dan yüksek miktarda petrol ithal eden aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülke petrol fiyatlarında olası bir dalgalanmayı engellemek için altı aylığına yaptırımlardan muaf tutuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

49
Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

97
İsrail'de sirenli saygı duruşu

İsrail'de sirenli saygı duruşu

88
Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

149
Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

66
CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

177
FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış

FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM