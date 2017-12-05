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Ruhani'den Müslümanlara Kudüs çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Kudüs planıyla ilgili olarak dünyadaki bütün Müslümanlara çağrıda bulundu. Ruhani Kudüs müdahalesi için 'izin vermeyin' dedi.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 17:04..
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Ruhani'den Müslümanlara Kudüs çağrısı

asdasd

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanan açıklamasında ABD'ye Kudüs konusundaki sinsi ve kirli emelleri için ültimatom verdi.

"ALÇAK PLANA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kudüs'e büyükelçilik açarak İsrail'in Başkentini Kudüs olarak tanımayı hedefleyen plana karşı açıklama yapan Hasan Ruhani dünyadaki bütün Müslümanlara çağrıda bulunarak, "Dünyadaki Müslümanların bu alçak planın meyvesini vermesine izin vermeyeceğine eminim." dedi.

Ruhani, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin "utanmaz bir şekilde" İsrail ile gizlice iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını iddia etti.

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ABD'nin sinsi planı başta Trükiye olmak üzere tüm islam aleminde karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilişkilerin askıya alınabileceği sinyallerini verirken, Arap Birliği de konuya ilişkin barışa müzakerelerine büyük zarar verir açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planı, İsrail'in başkentinin Kudüs olarak tanınması planını deşifre etmişti.

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