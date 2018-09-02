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Rum Kesimi ile buzlar eriyor

Kıbrıs Rum Yönetimi geçen yıl başarısız olan İsviçre’deki müzakerelerinin ardından New York'da yapılacak BM Genel Kurulunda aradaki buzları eritip ilişkileri olumlu yönde sürdürmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 09:50..
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Rum kaynaklara göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’le BM açılışında, ‘3’lü Kıbrıs toplantısı’ yapacak.

"BUZLAR ERİDİ"

Rum medyası, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta sonu Viyana’daki AB toplantısında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristoludis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kociyas ile ayak üstü bir araya geldiği anlara ait fotoğrafı “buzlar eridi” yorumuyla paylaştı.

ANKARA'YA GİDECEKLER

Rum gazeteleri, bakanların Kıbrıs müzakerelerini ele aldıklarını ve görüşmenin dostane bir atmosferde gerçekleştiğini öne sürdü. Bu arada, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile durum değerlendirmesi yapmak üzere Pazartesi günü Ankara’ya gidecek. Görüşmede, Türkiye’nin doğu Akdeniz’de yapmayı planladığı sondaj çalışmalarının önemli bir yer tutması bekleniyor.

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