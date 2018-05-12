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Rum kesimi Türkiye korkusundan silahlandı

Güney Kıbrıs'ta Rum hükumeti, Türkiye korkusundan 60 bin aileye silah zimmetledi. Silahlı aileler her yıl Nisan-Mayıs aylarında silah eğitimi alıyor.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 13:09..
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Rum kesimi Türkiye korkusundan silahlandı

Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmesinin üzerinden 44 yıl geçti, ancak Rum tarafının Türk korkusu dinmek bilmedi. Harekat sonrasında 60 bin aileyi silahlandıran Rum yönetimi, her yıl silahlı ailelere askeri eğitim veriyor.

Rum kesimi Türkiye korkusundan silahlandı

NİSAN-MAYIS AYLARINDA GERİLLA EĞİTİMİ

Kendilerine "Seferiler" diyen silahlı birlikler, her yıl Nisan-Mayıs aylarında rum tarafından Savunma Bakanlığı'nın kontrolünde atış ve silah talim eğitimi yapıyor. Aradan geçen yıllara rağmen halen silahlar ailelerin üzerinde zimmetli bulunurken, bölgede "gerilla" tipi savaş eğitim devam ettiriliyor.

Rum kesimi Türkiye korkusundan silahlandı

EŞ VE ÇOCUKLAR DA KATILIYOR

Bölgede yaşanan Türkiye korkusu son yıllarda büyük bir artış gösterdi. Sivil silahlanma ile 60 bin rakamında da yükseliş gözlenirken, bu yıl gerçekleştirilen eğitimlere kadın ve çocuklar da katıldı.

Kadın ve çocuklara silah bakım, ilk yardım, açık arazide gerilla tarzı silahlı mücadele ve hayatta kalma eğitimi veren Rum ordusu,

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