Putin Erdoğan'ı aradı başsağlığı diledi

Rusya'ya ait savaş uçağı tarafından El Bab'da DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 asker şehit oldu.

Yaşanan olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı.

PUTİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada; "RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir PUTİN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır" denildi.