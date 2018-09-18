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Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

İçinde 14 askerin olduğu Rusya'ya ait askeri uçağın, Akdeniz üzerindeyken radardan kaybolduğu bildirildi.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 03:29..
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Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

Rusya Savunma Bakanlığı, 14 askeri taşıyan İL-20 model askeri uçağın, Akdeniz üzerinde seyir halindeyken radardan kaybolduğunu açıkladı.

Uçağın kaybolmasının Suriye'nin Lazkiye bölgesinin füzelerle vurulduğu zamana denk gelmesi, uçağın füzeler tarafından vurularak düşürülmüş olasılığını ortaya çıkardı.

"LAZKİYE'YE SALDIRI FRANSA GEMİSİNDEN" İDDİASI

Bakanlık, Lazkiye'ye yapılan füze saldırısının Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir firkateynden yapıldığını öne sürdü.

Suriye ordusundan bir başka yetkili de Lazkiye'ye yapılan füze saldırısının denizden geldiğini söyledi.

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