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Rus askeri uzman S-400'ü anlattı

Türkiye, Rusya'dan S-400'leri alarak hava sahasında kontrolü tamamen sağlayacak, gerekirse saldırılara karşı cevap verecek.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 08:27..
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Rus askeri uzman S-400'ü anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki samimiyet, iki ülke arasındaki ilişkilere de yansıdı.

Uçak krizinin ardından hızla ilişkiler onarıldı ve Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almaya karar verdi.

Amerika tarafından büyük bir rahatsızlıkla karşılanan S-400 alımında Türkiye'nin geri adım atma planı yok.

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, S-400'lerin Türkiye'ye neler kazandıracağını anlattı.

HAVA SAHASINDA TAM HAKİMİYET

Korotçenko, "Rusya’dan böyle bir silahın alınması Türkiye için yeni jeopolitik statünün kazanılması anlamına geliyor. Türkiye, askeri anlamda kendi hava sahasını tamamen kontrol edebilen ve gerekirse saldırılara karşı bu silahı kullanabilecek seçkin ülke olacak." dedi.

S-400'LERİN ÖMRÜ 30 YIL

Rus askeri uzman, şöyle devam etti: “S-400’lerin ömrünün 30 yıl olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani Türkiye bilinçli olarak önümüzdeki 30 yıl için Rusya ile yakınlaşmaktan yana seçim yaptı.”

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

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