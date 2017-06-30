Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için bölgedeki terör hedeflerini tek tek yok eden Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin elinde bulundurduğu Afrin'i bombardımana altına almıştı.
TSK'nın düzenlediği bombardımandan sonra hemen açıklama yapan PYD elebaşı Salih Müslim, Rusya'nın Afrin'de üs kurmasını istedi. Ancak, teröristbaşının istediği olmadı.
AFRİN'DE ARTIK RUS YOK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce verdiği operasyon sinyalinden sonra Rus askerleri Afrin'den çekildi.
Sınıra askeri sevkiyat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, kısa zaman içerisinde düğmeye basmayı planlıyor.
"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlere karşı yapılacak yeni operasyonların işaretini "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle vermişti.
SAVUNMA DEĞİL TAARRUZ
Başbakan Binali Yıldırım da, terör örgütlerine karşı savunma değil taarruz döneminin devam edeceğini ifade etmişti.