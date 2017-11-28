Rus kozmonot: Uzayda canlı bakteri bulundu

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’nin Rus kesiminin yüzeyinde uzaydan gelen canlı bir bakteri buldular.

İNCELENMEK İÇİN DÜNYA'YA GÖNDERİLDİ

Rus kozmonotlar Uluslararası uzay istasyonundan uzay yürüyüşleri sırasında istasyonun dış yüzeyinden pamuklu çubuklarla örnek aldılar.

Özellikle, motorun çalışması esnasında boşaltılan yakıt atığı birikimlerinin olduğu bölgelerden örnek alan kozmonotlar bunları incelenmek üzere Dünya’ya gönderdi.

BAKTERİ İNCELENİYOR

Rus kozmonot Anton Shkaplerov açıklamasında "Şimdi, bu pamuklu kulak çubukları ISS modülünün başlatılması sırasında yok olan bakterileri ortaya çıkardığı meydana çıktı. Bakteriler muhtemelen dış uzaydan geldi ve ISS modülünün dış yüzeyi boyunca yerleşti. Bakteriler inceleniyor ve şu ana kadar herhangi bir tehlike oluşmadı” dedi.

UZAYDAKİ BAKTERİ OLUŞUMU

Bazı karasal bakteriler, uzay istasyonunun dış yüzeyinde hayatta kalabilse de üç yıldır uzay boşluğunda - eksi 150 ° C'den artı 150 ° C'ye kadar sıcaklıklara kadar dayandılar.

Bakteriler, uzayı incelemek için incelemek için uzun süre ISS'ye yerleştirilen çeşitli malzemelerle birlikte tablet PC'lerde yanlışlıkla uzay istasyonuna getirildi ve varlığı bu şekilde fark edildi.