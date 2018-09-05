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Rus otomobil üreticileri Türk lirasıyla ticaret yapacak

Rus otomobil üreticilerinin, Türkiye ile yaptıkları ticareti ulusal para birimleri üzerinden yürütmek için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

İHA | 05.09.2018 - 01:16..
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Rus otomobil üreticilerinin, Türkiye ile yaptıkları ticareti ulusal para birimleri üzerinden yürütmeye hazırlandıkları aktarıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, uygulamanın yakın zamanda gündeme geleceğini söyledi.

Manturov, "Bir ay önce Türk meslektaşlarımızla görüştük. Üreticiler yakın gelecekte bu tür bir ticarete geçmeye hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

Bakan iki ülke arasındaki ticaretin hala ruble ve lira üzerinden yapılmadığını söyleyerek yakın zamanda bu birimler üzerinden ticaret yapılabilmesi için ulusal para birimi hesaplarının açılacağını belirtti.

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