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Rus popçuların tatil tercihi Türkiye oldu

Rus pop topluluğu Serebro, Türkiye tatiliyle ilgili duygularını Instagram hesabından paylaştı.

02.05.2017 - 11:42
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Uçak krizi nedeniyle Türkiye tatiline 1 yıl ara veren Ruslar, yeniden Türkiye'ye gelmeye başladı.

Rusya'dan sıcak denizlere akın eden turistlerin yanı sıra, Rusya'nın ünlü isimlerinin tatil tercihi de Türkiye oluyor.

Üç kızdan oluşan ünlü Rus pop topluluğu Serebro, Türkiye kıyılarına çıkarma yaptı.

"YAKALAYIN BİZİ"

Türkiye tatiliyle ilgili duygularını İnstagram sayfasında paylaşan şarkıcı Olga Seryabkina tatil sevincini şöyle ifade etti: “Türkiye yazını açıyoruz. 7 günde her gün olacağız. Yakalayın bizi.”

Rus popçuların tatil tercihi Türkiye oldu

Rus popçuların tatil tercihi Türkiye oldu

Rus popçuların tatil tercihi Türkiye oldu

Rus popçuların tatil tercihi Türkiye oldu

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