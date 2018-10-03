Ruslar dolardan kurtulma planı hazırlıyor

The Bell'in haberine göre Rus VTB Bankası CEO'su Andrey Kostin'in '4 adımda dolardan vazgeçme planını' referans alan Rusya hükümeti, Rus ekonomisindeki dolar bazlı işlemlerin azaltılmasına yönelik bir plan üzerinde çalışıyor.

"AMAÇ TÜM PARA BİRİMLERİYLE İŞLEM YAPABİLMEK"

The Bell'e konuşan kaynaklar, planda dolarla alışverişin yasaklanması ile genel olarak kısıtlayıcı ve yasaklayıcı önlemler öngörülmediğini belirterek, "Bu inisiyatifin amacı, iş dünyası için herhangi bir kayıp yaşamadan tüm para birimlerinde işlem yapabilecekleri bir ortam hazırlamak" ifadelerini kullandı.

AB İLE EURO, ÇİN İLE YUAN KULLANACAKLAR

Ulusal para birimleriyle ticaret için gerekli imkanların oluşturulmasına odaklanılacağını kaydeden kaynaklar, Rusya'nın ana ticari partnerleri olan AB ve Çin ile euro ve yuan, Avrasya Ekonomik Birliği dahilindeyse ruble üzerinden alışverişe geçme amacının güdüldüğünü vurguladı.

Rus ekonomisinin dolara bağımlılığını azaltmak için çalışma yürütüldüğü kaydeden hükümet sözcülüğü, bu yöndeki çalışmanın herhangi bir kişisel inisiyatifle ilgili olmadığını, bunun hükümetin stratejik hedefi olduğunu vurguladı.