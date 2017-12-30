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Ruslar Erciyes’i sevdi

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı’na gelen ilk Rus turist kafilesi, kayak pistinde renkli görüntüler oluşturdu.

İHA | 30.12.2017 - 17:32..
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Dün ilk kez Rusya’nın başkenti Moskova’dan Kayseri’ye direkt uçuşla gelen Rus turist kafilesi, geceyi konakladıkları otelde geçirdikten sonra sabahın ilk saatlerinden itibaren Erciyes Kayak Pisti’ne gelerek kayak yaptı.

Kayseri’ye ilk defa geldiklerini ve hizmet sektörünü çok beğendiklerini ifade eden Tatiana Özbek, “İlk defa Kayseri’ye geliyoruz, çok hoşumuza gitti. Rusya’dan farklı olarak hizmet sektörü oldukça kaliteli. Çok sıcakkanlı insanlar. Fiyatları daha ucuz.” diye konuştu.

"AMACIMIZ DÜNYADAKİ KAYAK SEVERLERİ KAYSERİ'YE GETİRMEK"

Dün Moskova’dan gelen uçak ile bir ilki gerçekleştirdiklerini, gelen Rus turistlerin ise mutlu bir şekilde tatillerini geçirdiklerini kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel İkiler, amaçlarının değişik ülkelerden kayakseverleri Erciyes’e getirerek Kayseri’yi kış turizmiyle de anılan bir şehir haline getirmek olduğunu vurguladı.

Rus turistlerle birlikte yeni yıla kayak yaparak gireceklerini de sözlerine ekleyen İkiler, “Uzunca bir süre yurtdışı pazarıyla çalıştık, bu sene artık bunların meyvelerini aldık. Cuma günü ilk Rus kafilemiz Moskova-Kayseri uçuşuyla geldi. Bu da Kayseri tarihinde bir ilk oldu. Bundan sonra da her hafta aynı şekilde Cuma günleri Rusya’dan misafirlerimiz gelecek. Bu konudaki amacımız dünyadaki değişik ülkelerden kayakseverlerimizi Kayseri’ye getirerek, sanayi şehri olduğu gibi aynı zamanda da ulusal anlamda kış turizmiyle anılan bir şehir haline getirmek istiyoruz. Gelen Rus misafirlerimize ilk oldukları için bir karşılama töreni yaptık, çok mutlu oldular. Otellerini dolaştık, kendileriyle de görüştüğümüzde gayet mutlulardı. Özellikle sordukları ‘yılbaşında kar yağacak?’ mıydı. Bereketli geldi, kar da başladı. İnşallah yarın da aynı şekilde kar devam edecek. Her yıl düzenli olarak yaptığımız şekilde yeni yıla kayak yaparak gireceğiz. Bunu da misafirlerimize söyledik, onlar da çok mutlu oldular.” ifadelerini kullandı.

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