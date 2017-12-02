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Ruslar Türkiye'den vazgeçemedi

Antalya’ya 2017’nin ilk 11 ayında ülke genelinde gelen turist dağılımına bakıldığında ilk sırayı Rusya aldı.

İHA | 02.12.2017 - 13:32..
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Ruslar Türkiye'den vazgeçemedi

YÜZDE 688'LİK ARTIŞ

2016 yılının ilk 11 ayında 469 bin 55 Rus turisti ağırlayan Antalya, 2017’nin ilk 11 ayında 3 milyon 695 bin 69 Rus’u ağırlayarak geçen yıla oranla yüzde 688’lik bir artış gösterdi.

EN İYİ DÖNEMLER GERİDE KALDI

Antalya elde ettiği bu rakamla, Rus turistte en iyi dönem olarak bilinen 2014, 2015 yıllarının aynı dönemini geride bıraktı. Antalya, 2014 yılında 3 milyon 478 bin 431, 2015 yılında ise 2 milyon 833 bin 750 Rus turisti ağırlamıştı.

ALMANLAR KASIM AYINI SEVİYOR

2017’nin ilk 11 ayıda Antalya’ya toplam 9 milyon 617 bin 29 turist girişi yapılırken, Rus turistlerin bu rakamdaki oranı yüzde 38,42 oldu. 2015 ve 2016’nın şampiyonu olan Almanya’da ise ilk 11 aylık periyotta düşüş olduğu gözlendi.

Son 3 yıla göre yüzde 16’lık bir düşüş yaşandı. Ancak genelde yaşlı kesimin kış aylarında tercih ettiği Alman turistte kasım ayında artış olduğu gözlendi. Kasım ayında Antalya’ya gelen Alman turist sayısı 42 bin 764 olarak kaydedildi.

Ruslar Türkiye'den vazgeçemedi

11 AYIN İLK SIRASINDA RUSLAR VAR

Antalya’ya 2017’nin ilk 11 ayında ülke genelinde gelen turist dağılımına bakıldığında ise ilk sırayı Rusya aldı.

Rusların ülkeler dağılımındaki oranı ise yüzde 38,42 olurken, Rusları sırasıyla yüzde 16,87 ile Almanya, yüzde 7,41 ile Ukrayna, yüzde 3,72 ile İngiltere ve yüzde 2,65 ile Hollanda takip etti.

Ruslar Türkiye'den vazgeçemedi

KAZAKLAR İLK 5'İ ZORLUYOR

Diğer yandan Hollanda’dan sonra en çok ziyaret eden ülkeler arasında yüzde 2,46’lık oranla Kazakistan yer alıyor.

Rusya ile birlikte Antalya’yı en çok tercih eden Almanlar da ise yaşanan siyasi krizlere rağmen geçen yılın ilk 11 ayına oranla yüzde 16’lık bir düşüş olduğu gözlendi.

Yine ilk 11 aylık periyotta 1 milyon 622 604 Alman turist Antalya’yı ziyaret ederken, kasım ayında kente gelen Alman sayısı 42 bin 764 olarak gerçekleşti.

Almanların ülkelere göre dağılımda payı yüzde 30,23, aynı ayda Rus turist ziyareti ise 31 bin 585 olarak gerçekleşirken, ülkelere göre dağılım payı da yüzde 22,23 oldu.

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