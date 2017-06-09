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Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusya Tur Operatörleri Birliğinden yapılan açıklamada, haziran tatilinde Türkiye'nin bir numaralı tercih olacağı belirtildi.

09.06.2017 - 15:24
  1. Haberler
  2. Ekonomi

RUS

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da 10-12 Haziran'da “Rusya Günü” nedeniyle kutlanacak bayram tatilinde vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullanmayı planladığı belirtildi.

İLK SIRADA TÜRKİYE VAR

Açıklamada, Rus vatandaşlarının tatil tercihleri arasında yüzde 37’lik payla Türkiye’nin lider konumda olduğu vurgulanırken, Yunanistan’ın ve Rusya’daki yerel tatil noktalarının yüzde 19’luk paylarla Türkiye’nin ardından sıralamaya girdiklerine vurgu yapıldı.

4 MİLYON RUS TURİST BEKLENİYOR

Bu yılın ocak-nisan döneminde Rusya'dan Türkiye'ye giden turist sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık 15 kat artarken, Rus yetkililer, Türkiye’yi bu yıl yaklaşık 3,5-4 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor.

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