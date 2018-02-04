Rusya 30 El Nusra militanını öldürdü

Rus savaş uçağının ardından hükümetin harekete geçtiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, El-Nusra'ya yönelik düzenlenen saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı.
"BÜYÜK ÇAPLI BİR SALDIRI DÜZENLENDİ"
Rus Su-25 savaş uçağının ardından düzenlenen saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada "Terör örgütü El-Nusra tarafından kontrol edilen alanlarda büyük çaplı bir silah saldırısı düzenledi" denildi.
Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hayatını kaybeden pilotun, uçağın düşürüldükten sonra El-Nusra militanları tarafından öldürüldüğü doğrulandı.