taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

Rusya 30 El Nusra militanını öldürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de El-Nusra'ya düzenlediği saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

İHA | 04.02.2018 - 08:11..
  1. Haberler
  2. Dünya

dw

Rus savaş uçağının ardından hükümetin harekete geçtiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, El-Nusra'ya yönelik düzenlenen saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

"BÜYÜK ÇAPLI BİR SALDIRI DÜZENLENDİ"

Rus Su-25 savaş uçağının ardından düzenlenen saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada "Terör örgütü El-Nusra tarafından kontrol edilen alanlarda büyük çaplı bir silah saldırısı düzenledi" denildi.

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hayatını kaybeden pilotun, uçağın düşürüldükten sonra El-Nusra militanları tarafından öldürüldüğü doğrulandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

8
TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

29
Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

18
BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

20
İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

18
Pentagon: Karadan havaya tipi silah vermedik

Pentagon: Karadan havaya tipi silah vermedik

18
Londra'da 19 yaşındaki Türk genci öldürdüler

Londra'da 19 yaşındaki Türk genci öldürdüler

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM