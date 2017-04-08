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Rusya: ABD doğrudan askerlerimizi tehdit etmedi

Konstantin Kosaçev, "Suriye'de olanlar Rusya'nın ABD'ye karşı askeri bir faaliyet göstereceği anlamına gelmez" dedi.

08.04.2017 - 11:25
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Rusya Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Washington'ın Suriye'yi vurmasının, Rusya'nın kendi askerlerine karşı bir tehdit olmadığı sürece ABD'ye karşı bir askeri operasyonda yer alacağı anlamına gelmediğini söyledi.

"BİZİM ASKERİMİZE DOĞRUDAN TEHDİT DEĞİLDİ"

Facebook'tan açıklama yapan Konstantin Kosaçev, "Suriye'de olanlar bizim askerlerimize doğrudan bir tehdit olmadığı için, bunun Rusya'nın, ABD'ye ve destekçilerine karşı askeri operasyonlara girişeceği anlamına gelmediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD'YE GEREKEN TAVIR VERİLMEDİ"

Kosaçev, uluslararası toplumun ABD'ye gereken tepkiyi vermemesinin de, Washington'ın Suriye'deki hedeflerine askeri yolla ulaşabilme çabalarına devam edebileceği sinyali olarak algılanabilenebileceğini belirtti.

ABD, dün İdlib'de kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Suriye ordusuna ait Şayrat Hava Üssü'ne 59 Tomahawk füzesi fırlatmıştı.

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