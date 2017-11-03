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Rusya: ABD, Türkiye ile işbirliğini etkilememeli

Mariya Zaharova Türkiye'yle işbirliğinin değerlendirdiğini ve bu işbirliğinin dışarıdan hiçbir etkiye maruz kalmaması gerektiğini söyledi.

03.11.2017 - 10:03
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilerin Amerika’nın savunma işletmelerine karşı yaptırımlarının Moskova ile Ankara’nın askeri teknik işbirliğine engel olmaya yönelik olup olmadığı sorusunu, “Türkiye ile işbirliğimizi üçüncü ülkelerden bağımsız olarak değerlendiriyoruz. Diğer oyuncuların çıkarlarının farkındayız. Fakat bizim için özellikle Türkiye ile ilişkilerimizi desteklemek çok önemli ve bunu da yapıyoruz” diyerek cevapladı.

"BİZ HİÇBİR ŞEY SAKLAMADIK"

Türkiye ile ilişkilerle ilgili sorunların olması halinde Rusya’nın bunları ikili temelde çözeceğini belirten Zaharova, “İşbirliği perspektifleri varsa bunları kullanıyoruz. Bu durumda da kullanacağız. Biz hiç şüphesiz ki planlarımız hakkında uluslararası birliklere haber vereceğiz. Bu planımız biliniyordu, biz hiçbir şey saklamadık, bölgesel ve uluslararası sorunları dikkate aldık. Bu yüzden Rusya diğer katılımcılardan bir şey saklamadan Türkiye ile diyalog kuruyor. Fakat bu işbirliğimizin dışarıdan oyuncuların etkilerine maruz kalmaması gerek” dedi.

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