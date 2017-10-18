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Rusya, domates ithalatı için tarih verdi

Rusya Enerji Bakanı Novak, domates ithalatının 1 Aralık'ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını açıkladı.

18.10.2017 - 13:55
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Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, domates ithalatının 1 Aralık’ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını belirterek, "Bu konuda mevzuatta bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. İlgili evraklar hazırlanıyor." dedi.

50 BİN TON DOMATES İTHAL EDİLECEK

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Novak, 4 Türk firmasından 50 bin ton domates ithal edileceğini söyledi.

İthalatın 1 Aralık’ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını belirten Novak, "Bu konuda mevzuatta bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. İlgili evraklar hazırlanıyor." dedi.

21 EKİM'DE KONU ELE ALINACAK

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den domates ithalatının aralık-nisan dönemini kapsayacağını açıklamıştı.

Bu arada, Tarımda yaşanan gelişmelerin 21 Ekim'de Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.

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