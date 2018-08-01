Rusya Ermenistan'a endişe duyuyor

Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov, Moskova'da gazetecilerin sorularını yayınladı. Ermenistan'da 1 Mart 2008'deki protestolar sırasında çıkan olaylar nedeniyle anayasal düzeni ihlal etmekle suçlanan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'a yönelik tutuklama kararı hakkında açıklamalar yapan Lavrov, "Rusya olarak tarafların uzlaşmayla çözüme ulaşması sonrasında, yeni yönetimin bu uzlaşmacı tutumu sürdüreceğini umuyorduk" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞE DUYMAMAK İMKANSIZ"

Ermenistan'ın müttefikleri olduğunu ve daima istikrarlı olmalarından yana olduğunu dile getiren Lavrov, "Ancak yaşanan son gelişmeler nedeniyle endişe duymamak imkansız. Ermenistan'da yeni hükümetin davranışlarıyla söyledikleri çelişiyor. Yine de sürecin yapıcı bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz" diye konuştu.

SUÇLAMALARIN SAHTE DELİLLERLE DESTEKLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Erivan mahkemesi geçen hafta aldığı kararla, Ermenistan'da 1 Mart 2008'de 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolar sırasında çıkan olaylar nedeniyle Koçaryan'ın tutuklanmasına karar vermişti. Koçaryan ise, suçlamaların sahte delillerle desteklendiğini savunarak, ülkede yapılacak parlamento seçimlerine katılımının engellenmeye çalışıldığını iddia etmişti.