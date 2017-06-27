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Rusya haberi yapan CNN çalışanları kurumdan ayrıldı

Trump'ın ekibinden bir kişinin Rusya ile bağlantılı olduğu ile ilgili haber yapan 3 CNN çalışanı işinden oldu.

27.06.2017 - 10:49
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  2. Dünya
Rusya haberi yapan CNN çalışanları kurumdan ayrıldı

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CNN'den yapılan açıklamaya göre, istifalarını veren gazeteciler, söz konusu haberi yazan Thomas Frank, televizyonun araştırma bürosundan bir editör olan Eric Lichtblau ve bu büronun denetlenmesinden sorumlu olan Lex Haris.

İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILIYORDU

CNN'de yayınlanan haberde, ABD Kongresi'nin, Rusya'daki bir yatırım fonu ile Trump'ın geçiş ekibinde yer alan ekonomist Anthony Scaramucci'nin ilişkilerini araştırdığı iddiası yer alıyordu.

EDİTÖR NOTU EKLENMİŞTİ

CNN yönetiminin yaptığı iç inceleme sonucunda haberin yayınlanmadan önce gerekli editoryal süreçlerden geçmediği, bu nedenle de geri çekildiği belirtmişti. Haberin yerineyse Scaramucci'den özür dilenen bir editör notu yerleştirilmişti.

Rusya haberi yapan CNN çalışanları kurumdan ayrıldı

CNN Trump haberini yayından kaldırdı

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