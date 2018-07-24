taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.305
USD
4,7391
EURO
5,5427
ALTIN
186,16
PETR
72,8200

Rusya ile İsrail arasında İran pazarlığı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki İran varlığı masaya yatırıldı.

İHA | 24.07.2018 - 04:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kudüs'teki ikili görüşmede Lavrov’un Netanyahu’ya, İsrail-Suriye sınırındaki Golan tepeleri ile bölgedeki İran askeri güçleri arasında 100 kilometrelik bir tampon bölge oluşturmayı önerdiği, Netanyahu’nun ise bunu yeterli bulmadığı ve İran’ın sahip olduğu uzun menzilli silahların bölgeden geri çekilmesini istediğini belirttiği öğrenildi.

İsmi belirtilmeyen bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in, İran’ın Suriye’de binlerce füzeye sahip olmadan önce harekete geçmeyi tercih ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail hükümetinin, İran’ın Suriye’yi “bir diğer Lübnan” haline getirmesine izin vermeyeceği ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TBMM kürsüsünde hakaret eden Ahmet Şık'a ceza

TBMM kürsüsünde hakaret eden Ahmet Şık'a ceza

158
Game of Thrones'un 8. sezonunun içeriği belli oldu

Game of Thrones'un 8. sezonunun içeriği belli oldu

18
Soylu: Akşener'in bakanlığı da 6-7 ay sürmüştü

Soylu: Akşener'in bakanlığı da 6-7 ay sürmüştü

12
Kurbanlıklar pazara indi

Kurbanlıklar pazara indi

7
İstanbul'da şimşekli gece

İstanbul'da şimşekli gece

44
ABD'de plajda güneşlenen kadının göğsüne şemsiye saplandı

ABD'de plajda güneşlenen kadının göğsüne şemsiye saplandı

1
Hükümetten 3. havalimanı hakkında açıklama

Hükümetten 3. havalimanı hakkında açıklama

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM