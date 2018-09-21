Rusya: Türkiye ile İdlib sınırları konusunda anlaştık

Moskova'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rus ve Türk askeri yetkililer, önceki gün İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladı. Dolayısıyla, Soçi'de varılan anlaşmaları ifa süreci, son derece aktif şekilde ilerliyor" dedi.

SÖZCÜ KALIN: RUSLARLA BİRLİKTE SAHADA ÇALIŞIYORUZ

Konuyla ilgili Rus Bakan Lavrov'dan önce açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise şunları söylemişti:

"Silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlik alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasifize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor.

Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz."

ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ ADIMLAR ATILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 gün önce Soçi'deki zirvede İdlib'i görüşmüşlerdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, "İdlib'de silahsızlandırılmış bölge oluşturulacak. Muhalifler bulundukları bölgede kalmaya devam edecek. Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacaktır" açıklamasını yapmıştı.

BİNLERCE SİVİL HAYATINI KAYBEDECEKTİ

Bugün Lavrov'un açıklamaları da Rusya'nın, tıpkı Başkan Erdoğan'ın dediği gibi adımlar attığını gösteriyor. Böylece İdlib'den Türkiye'ye 3.5 milyon insanın göç etmesinin, daha da önemlisi binlerce sivilin hayatını kaybetmesinin önüne geçilmiş oldu.

