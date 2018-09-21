taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2872
Euro
7.3988
Altın
1204.2395
Borsa
97349.43
Gram Altın
243.142

Rusya: Türkiye ile İdlib sınırları konusunda anlaştık

Başkan Erdoğan'ın Rus lider Putin'le görüşmesinde dile getirdiği İdlib'de silahsızlanma anlaşması doğrultusunda adımlar atılıyor.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 14:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Rusya: Türkiye ile İdlib sınırları konusunda anlaştık

Moskova'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rus ve Türk askeri yetkililer, önceki gün İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladı. Dolayısıyla, Soçi'de varılan anlaşmaları ifa süreci, son derece aktif şekilde ilerliyor" dedi.

Rusya: Türkiye ile İdlib sınırları konusunda anlaştık

SÖZCÜ KALIN: RUSLARLA BİRLİKTE SAHADA ÇALIŞIYORUZ

Konuyla ilgili Rus Bakan Lavrov'dan önce açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise şunları söylemişti:

"Silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlik alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasifize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor.

Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz."

Rusya: Türkiye ile İdlib sınırları konusunda anlaştık

ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ ADIMLAR ATILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 gün önce Soçi'deki zirvede İdlib'i görüşmüşlerdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, "İdlib'de silahsızlandırılmış bölge oluşturulacak. Muhalifler bulundukları bölgede kalmaya devam edecek. Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacaktır" açıklamasını yapmıştı.

BİNLERCE SİVİL HAYATINI KAYBEDECEKTİ

Bugün Lavrov'un açıklamaları da Rusya'nın, tıpkı Başkan Erdoğan'ın dediği gibi adımlar attığını gösteriyor. Böylece İdlib'den Türkiye'ye 3.5 milyon insanın göç etmesinin, daha da önemlisi binlerce sivilin hayatını kaybetmesinin önüne geçilmiş oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin İstanbul adayı: Meral Akşener

CHP'nin İstanbul adayı: Meral Akşener

142
ABD FETÖ'den tutuklu bulunan NASA personelini istiyor

ABD FETÖ'den tutuklu bulunan NASA personelini istiyor

67
15 ilde FETÖ soruşturması

15 ilde FETÖ soruşturması

85
Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi

Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi

171
Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor

Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor

289
PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te sondaj çalışmaları

PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te sondaj çalışmaları

74
Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor

Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM