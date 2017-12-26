taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.715
USD
3,8067
EURO
4,5141
ALTIN
156,74
PETR
65,2900

Rusya uzayda otel açacak

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un Uluslararası Uzay Üssü'nde (UUİ) lüks bir otel inşa etmeyi planladığı belirtildi.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 16:27..
  1. Haberler
  2. Dünya

Popular Mechanics dergisinin aktardığına göre, Roscosmos UUİ'de bir otel açmayı planlıyor. Yörüngede yer alacak bu lüks otelde kalanlar kilometrelerce uzaklıktan Dünya manzarasını izleme fırsatı bulacak.

Rusya uzayda otel açacak

RUSYA'DAN ÇILGIN FİKİR

Uzay'a turistik gezilerin yapılması için hazırlıkların gerçekleştirildiği bu dönem içinde çıkan fikir oldukça çılgınca. Ultra lüks hizmetin sunulacağı bu otelde konaklayanlar unutamayacakları bir manzaranın tadını çıkartacak.

Otelde kalanlar için, kişiye özel kabinler, Dünya manzaralı büyük pencereler, özel tuvalet ve egzersiz malzemelerinin yanı sıra Wi-Fi hizmeti de yer alacak.

Rusya uzayda otel açacak

20 ton ağırlığında, 15.5 metre uzunluğunda olması planlanan otelde 4 adet uyuma bölümünün olacağı belirtildi. Uzay yürüyüşü yapmak isteyen müşterilere ise bir kozmonot eşlik edecek.

HAFTALIK 40 MİLYON DOLAR

Otelde 1 ila 2 haftalık bir konaklama için ise kişi başı 40 milyon dolar ödenmesi gerekecek.

Bu keyfi bir aya kadar çıkarmak isteyenler ise ek olarak 20 milyon daha ödeyecek.

Otelin inşasının ise maliyetinin de 446 milyon doları bulabileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Fotoğrafçı anne kraliyet fotoğrafıyla üniversite masrafla
Birleşik Krallık kraliyet ailesinden dört bireyin gülümserken fotoğrafını çekmeyi başaran şanslı anne, fotoğrafın satışından sağladığı gelirle kızının üniversite parasını ödemeyi umuyor.
Peru eski Devlet Başkanı'nın affedilmesi protesto edildi
Peru eski Devlet Başkanı'nın af ile hapisten çıkarılması, ülkede tepkiyle karşılandı.
İsrail polisi Batı Şeria’da bir okula baskın düzenledi
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria Cenin’in güney batısında bulunan Ya’bad kasabasında bir okula baskın düzenledi.
Kosova Başbakanı için kravat yardımı kampanyası başladı
Takım elbise almak için maaşına zam yapan Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay için kampanya düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

109
Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

131
Mehmetçik kar altında uyku molasında

Mehmetçik kar altında uyku molasında

290
Suudi siyaset analistinden küstah sözler

Suudi siyaset analistinden küstah sözler

568
Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

70
Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

53
Kaçak elektrikle Bitcoin üretenlere baskın yapıldı

Kaçak elektrikle Bitcoin üretenlere baskın yapıldı

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM