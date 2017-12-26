Rusya uzayda otel açacak

Popular Mechanics dergisinin aktardığına göre, Roscosmos UUİ'de bir otel açmayı planlıyor. Yörüngede yer alacak bu lüks otelde kalanlar kilometrelerce uzaklıktan Dünya manzarasını izleme fırsatı bulacak.

Uzay'a turistik gezilerin yapılması için hazırlıkların gerçekleştirildiği bu dönem içinde çıkan fikir oldukça çılgınca. Ultra lüks hizmetin sunulacağı bu otelde konaklayanlar unutamayacakları bir manzaranın tadını çıkartacak.

Otelde kalanlar için, kişiye özel kabinler, Dünya manzaralı büyük pencereler, özel tuvalet ve egzersiz malzemelerinin yanı sıra Wi-Fi hizmeti de yer alacak.

20 ton ağırlığında, 15.5 metre uzunluğunda olması planlanan otelde 4 adet uyuma bölümünün olacağı belirtildi. Uzay yürüyüşü yapmak isteyen müşterilere ise bir kozmonot eşlik edecek.

Otelde 1 ila 2 haftalık bir konaklama için ise kişi başı 40 milyon dolar ödenmesi gerekecek.

Bu keyfi bir aya kadar çıkarmak isteyenler ise ek olarak 20 milyon daha ödeyecek.

Otelin inşasının ise maliyetinin de 446 milyon doları bulabileceği belirtildi.