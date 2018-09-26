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Rusya'da iPhone şeklinde mezar taşı

Rusya’da telefonunu çok seven genç kıza iPhone 6 model telefon şekilde mezar taşı yapıldı.

İHA | 26.09.2018 - 09:44..
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Rusya'nın Ufa kentinde sıra dışı bir mezar taşı yapıldı. Kentin güney mezarlığında 28 yaşındaki Rita Raisovna adlı genç kızın mezarı üzerine, çok sevdiği telefonu iPhone 6 şeklinde mezar taşı dikildi.

EKRANDA FOTOĞRAFI VAR

Siyah granitten hazırlanan mezar taşının üzerindeki ekran kısmında ölenin fotoğrafı, adı, doğum tarihi ve ölüm yıl dönümü gibi temel bilgiler yer alıyor.

Rusya'da iPhone şeklinde mezar taşı

Ayrıca akıllı telefonun yan tarafında ses kontrolleri, arka panelde bir kamera, Apple logosu ve marka adı gibi detaylar da bulunuyor.

1800 DOLARA YAPILDI

Ölen kızın ailesi hakkında bilgi verilmese de, kabir taşının hazırlanmasında 1800 dolardan fazla para harcandığı açıklandı. Öte yandan Rusya’da bu gibi sıra dışı kabir taşlarının Novosibirsk bölgesinde de yapıldığı ortaya çıktı.

Rusya'da iPhone şeklinde mezar taşı

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