Rusya'da 'kilise nikahı' yasa tasarısı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Vladimir Sısoyev medeni kanunda kilise nikahının devlet tarafından tanınmasına imkan veren bir değişlik teklifi hazırladığını açıkladı.

RESMİ NİKAH SAYILACAK

Teklifin yasalaşması durumunda kilise nikahı, yeni evlilere resmi nikahla aynı hakları verecek.

Sısyoyev, teklifi Rusya'da çok sayıda inançlı insan olması ve bunların büyük bölümünün Ortodoksluk mezhebine mensup olmasıyla gerekçelendirdi.

Rus milletvekili, bu önerinin yasalaşması durumunda, bu yıl 100. yılı kutlanacak olan Ekim Devrimi öncesindeki geleneksel nikaha geri dönülerek "sembolik bir adım" atılacağını söyledi.

GENÇLER KİLİSE NİKAHI İSTİYOR

Daha önce de bir başka Duma milletvekili, Yelena Mizulina gençlerin resmi nikah yerine kilise nikahı kıyma eğiliminde olduğunu söylemişti.

Bu arada TBMM Genel Kurulu'nda müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği Kanun Tasarısı'nın altıncı maddesi dün gece kabul edildi.

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