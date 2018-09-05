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Rusya'da kondüktör yolcuyu aşağı attı

Rusya'nın Soçi şehrinde kondüktör, bir kadın yolcuyu eşyalarıyla birlikte aşağı itti.

İHA | 05.09.2018 - 11:35..
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Nedeni bilinmeyen olaya göre, Tataristan’dan Soçi’ye ulaşan tren Adler istasyonuna doğru hareket halindeyken kondüktör kapıyı açarak önce seyahat eden kadın yolcuyu aşağıya attı, arkasından ise bavul ve eşyaları attı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ EŞYALARINI TOPLADI

Kondüktörün trenden aşağıya attığı kadın ise ayağa kalkarak hiçbir şey olmamış gibi eşyalarını topladı.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Kadın bir süre sonra ağrılara dayanamayarak hastaneye gitti. Kadın üzerinde yapılan muayenede kadının kafasında doku zedelenmesine rastlandı. Talihsiz yolcu tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Rusya'da kondüktör yolcuyu aşağı attı ViDEO

Rusya'da kondüktör yolcuyu aşağı attı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Ruslar kondüktöre büyük tepki gösterdi. Yolcu, kondüktör hakkında şikâyette bulunmasa da olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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