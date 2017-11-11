Rusya'da son seçim anketlerinde Putin açık ara önde

Rus Kamuoyu Vakfı'nın (FOM) 4 ve 5 Kasım tarihlerinde Rusya’nın 73 bölgesinde ve 207 yerleşiminde 3 bin kişinin katılımıyla yaptığı anketten, halkın yüzde 68’inin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e oy vermeye hazır olduğu anlaşıldı.

Vladimir Jirinovski, Rus Parlamentosu'nda konuşurken Putin

EN YAKIN RAKİBİ JİRİNOVSKİ

Anketin sonuçları, Putin'in en yakın rakiplerinin, yüzde 7 oyla Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy ve yüzde 4 oyla Komünist Parti lideri Gennadiy Zyuganov olduklarını da ortaya koydu.

Vladimir Jirinovski

Liberal Yabloko partisinin kurucusu Grigoriy Yavlinskiy'e ve televizyon sunucusu Kseniya Sobçak'a ise anketten yüzde birer oy çıktı.

Gennady Zyuganov

KARARSIZ SEÇMEN DE ÇOĞUNLUKTA

Ankete katılanların yüzde 2’si adaylardan hiç birini tercih etmeyip, ‘diğer bir siyasetçi’ maddesini işaretlerken, yüzde 1’i ise ‘seçim pusulasını geçersiz hale getireceklerini’ ifade etti. Hiç oy kullanmak istemeyenlerin oranı yüzde 8 çıkarken, katılımcıların yüzde 7’siyse kararsız kaldıklarını açıkladı.

PUTİN'E DESTEK, SON BİR AYDA 1 PUAN ARTTI

Anket sonuçlarının, geçtiğimiz ekim ayının sonlarında yine GOM tarafından yapılan anketin sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği, Putin'e oy verenlerin oranınınsa yüzde bir arttığı anlaşıldı.



Rusya’da önümüzdeki yılın mart ayında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinin kampanyasına önümüzdeki aralıkta start verilmesi bekleniyor.