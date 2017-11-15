Rusya'da uçak kazası meydana geldi

Habarovsk- Nelkan seferini yapan “Habarovsk Airlines” havayolu şirketine ait L-410 uçağı, bu sabah inişe geçerken kaza yaptı. Uçakta 2’si mürettebat 7 kişi bulunuyordu.
KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA
Yaşamını yitirenlerin arasında pilotlar Çumakov ve Zuyev, Olga Laponikova, Anna Laponikova, Svetlana Pohomova ve Denis Amosov bulunuyor.
Olaydan sağ kurtulan küçük kızın ise hastaneye kaldırıldığı ve durumun ağır olduğu belirtildi. Soruşturma komitesi kötü hava koşulları, pilot hatası ve teknik hata olmak üzere 3 nedeni değerlendiriyor.