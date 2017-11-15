Rusya'da uçak kazası meydana geldi

1 İngiliz Büyükelçi Beşiktaş sevgisini anlattı Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan İngiliz Büyükelçi Richard Moore, "Bana tinerci misin diye soruyorlar, bu da hoşuma gidiyor" dedi.

2 Hazal Kaya'nın annesinden duygusal paylaşım Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya'nın kanser hastası olduğu ortaya çıktı.

3 Sağlıkta internet tehlikesi: E-hasta Uzmanlar, son yıllarda hastalığını internetten araştırıp, kendisine teşhis koyarak eczanelerden ilaç alanlara uyarıda bulunuyor.

4 Kuzey Kore lideri Kim Jong traktör fabrikasını gezdi Nükleer krizin bir numaralı mimarı olan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesindeki traktör fabrikasını gezdi.

5 Rusya'dan Theresa May'e cevap Theresa May'in Rusya ile ilgili sert sözlerine cevap gecikmedi.

6 İstanbul'a gelen turist sayısında yüzde 16'lık artış Bakanlığın turizm istatistikleri raporuna göre, yılın ilk 10 ayında İstanbul'u 9 milyon 120 bin 248 yabancı turist ziyaret etti.