Rusya’nın Soçi şehrinde bir otel çalışanı, otelin bahçesinde anne fare ve 6 yavrusunun simetrik yürüyüşü ve yavru farelerin bir kuyruk gibi annelerini takip ettiği görüntüleri telefonla kayda aldı.

VİDEO HERKESİ ŞAŞIRTTI

Yavru farelerin birbirini takip ederken ip gibi dizilişleri, birbirinden hiç ayrılmamaları ve öndekinin hareketlerine aynı anda refleks göstermeleri videoyu izleyen herkesi şaşırttı.

Rusya’da yavru fareler fenomen oldu ViDEO

RUSLARIN YENİ FENOMENİ

Görüntüler otelin sosyal medya hesabında paylaşıldıktan sonra Rusya’nın en çok izlenen görüntülerinden oldu. Paylaşım rekorları kıran videonun kahramanları Rusların yeni fenomeni olmayı başardı.