taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1675
Euro
7.26305
Altın
1200.635
Borsa
99292.47
Gram Altın
237.888

Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

Rusya'da bir kadın, metroda elinde taşıdığı pet şişesiyle bacaklarını ayırarak oturan erkekleri cezalandırdı, su döktü.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 09:51..
  1. Haberler
  2. Dünya

Toplu taşıma araçlarında yolculuk eden kadınların en büyük problemi ayakta gitmekten ziyade, otururken yanındaki bir adamın bacaklarını geniş geniş açıp yolculuk etmesi.

Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

Düşüncesizce bir tavırla yapılan bu yolculuk çoğu zaman kadınlar için zulüm oluyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bir kadın, erkeklerin üzerine su döktü.Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

PET ŞİŞEYLE ERKEKLERİ SULADI

Metronun vagonlarında elinde pet şişeyle dolaşan kadın bacakları açık şekilde oturan erkeklerin üzerlerine su döktü. Bir anda neye uğradığını şaşıran erkekler, uyarıyı algılayarak bacaklarını toparlarken bazıları ise hiçbir şey olmamışçasına aynı şekilde oturmaya devam etti.

Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

222
Ersun Yanal İstanbul'da

Ersun Yanal İstanbul'da

78
Avrupa Birliği Türkiye'ye para yardımını kesti

Avrupa Birliği Türkiye'ye para yardımını kesti

96
Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

54
Kartalkaya sezonun ilk karıyla buluştu

Kartalkaya sezonun ilk karıyla buluştu

8
Genç Dünya Şampiyonu Kerem'in idolü Hamza Yerlikaya

Genç Dünya Şampiyonu Kerem'in idolü Hamza Yerlikaya

11
Teröristler Türk askeri korkusuna eyleme geçemiyor

Teröristler Türk askeri korkusuna eyleme geçemiyor

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM