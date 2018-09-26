Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

Toplu taşıma araçlarında yolculuk eden kadınların en büyük problemi ayakta gitmekten ziyade, otururken yanındaki bir adamın bacaklarını geniş geniş açıp yolculuk etmesi.

Düşüncesizce bir tavırla yapılan bu yolculuk çoğu zaman kadınlar için zulüm oluyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bir kadın, erkeklerin üzerine su döktü.

PET ŞİŞEYLE ERKEKLERİ SULADI

Metronun vagonlarında elinde pet şişeyle dolaşan kadın bacakları açık şekilde oturan erkeklerin üzerlerine su döktü. Bir anda neye uğradığını şaşıran erkekler, uyarıyı algılayarak bacaklarını toparlarken bazıları ise hiçbir şey olmamışçasına aynı şekilde oturmaya devam etti.