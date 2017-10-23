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Rusya’dan ABD'ye Rakka suçlaması

Rusya, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka'da sivilleri de hedef aldığını belirterek suçlamalarda bulundu.

23.10.2017 - 01:01
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Rusya, Amerika liderliğindeki koalisyonu Amerika ve İngiltere’nin 1945 yılında Almanya’nın Dresden kentine yaptıkları gibi Rakka’yı yoğun şekilde bombalayarak yeryüzünden silmekle suçladı.

ÇOK FAZLA SİVİL KAYIP VAR

Rakka'dan gelen görüntüler kenti enkaz yığını şeklinde gösteriyor. Birleşmiş Milletler araştırmacıları geçen hafta yaptıkları açıklamada Rakka'da çok fazla sivil kayıp olduğunu belirtmişlerdi.

Rusya’dan ABD'ye Rakka suçlaması

Suriyeli aktivistler Suriye Demokratik Güçleri'ne havadan yardım eden Amerika liderliğindeki koalisyon hava saldırılarında 1130 ile 1873 arasında sivilin hayatını kaybettiğini kaydediyor.

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